Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2023 19:03
2023 Aralık Ayı Enflasyonu

Benim tahminim 3.19-3.39 arası gerçekleşeceği yönünde. Böylelikle zam oranımız %49.79-50.29 arasında olacaktır. Tahminleri alalım.

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