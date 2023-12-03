KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


03 Aralık 2023 19:45
2023 puanı ile atama
Şubat ayında yeni öğretmen arkadaşlarımız aramıza katılacak tarzında bir açıklama yapılmıştı. O açıklamadan sonra hala net bir açıklama yapılmadı. Aralık ayındayız şubata ne kaldı ki?

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