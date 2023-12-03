Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Aralık 2023 20:35
2024 de Maaşlara Zam Olacağını Düşünmüyorum

2024 yılı kemer sıkma politikası yılı olacağı için yüzde 3 ya da bilemedin yüzde 4 den fazla zam beklemeyin


kral122
Daire Başkanı
03 Aralık 2023 20:40

Yav hebhe


Arizonalı
Aday Memur
03 Aralık 2023 20:49
10+6 her türlü garanti

birabuadamıniçinde
Aday Memur
03 Aralık 2023 20:51

Ben hergün içmeme rağmen bu kafaya ulaşamıyorum.


Arizonalı
Aday Memur
03 Aralık 2023 20:52
2024 temmuz %10 2025 ocak %6 2025 temmuz %5

cetek
Şef
03 Aralık 2023 21:20

Aynen qnq

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