Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Aralık 2023 20:48
Sözleşmeli Atanma
istifa ettim cezam dolduktan sonra tekrar sağlık bakanlığı sözleşmeli alıma başvurup atanabilir miyim? bilen biri cevap verirse sevinirim

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