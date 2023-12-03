haftalık izin

4b sozlesmeli personel olarak üniversite hastanesinde yeni çalışmaya başladım. memurun izni cumartesi pazar günüdür ama beni pazar günü çalıştırıp cuma gününe izin yazmışlar. böyle bir durum olabilirmi. istedikleri gibi hafta sonu çalıştırıp hafta icine izin yazabilirlermi

4b sozlesmeli personel olarak üniversite hastanesinde yeni çalışmaya başladım. memurun izni cumartesi pazar günüdür ama beni pazar günü çalıştırıp cuma gününe izin yazmışlar. böyle bir durum olabilirmi. istedikleri gibi hafta sonu çalıştırıp hafta icine izin yazabilirlermi