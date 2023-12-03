Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Aralık 2023 21:20
haftalık izin
4b sozlesmeli personel olarak üniversite hastanesinde yeni çalışmaya başladım. memurun izni cumartesi pazar günüdür ama beni pazar günü çalıştırıp cuma gününe izin yazmışlar. böyle bir durum olabilirmi. istedikleri gibi hafta sonu çalıştırıp hafta icine izin yazabilirlermi

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