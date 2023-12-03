KİT maaşları

Ayni sehirde atanacaksan bir kite deger..ama sen oturuyorsun mersinde..gittin kit diye ankarayi yazdin ya da zonguldağı ya da samsunu antalyayi neyse..direkt eksidesin..kendi sehrinde 657 de kalsan daha iyiydi..kaldi ki kitler yavas yavas ozellesiyor..hep onun tedirginligiyle calismak istemezdim..sonrasinda seni hangi 657 liye verecekelr vs... osur pusur işler..dhmi kazan..git istedigin yere..ama bir baska kit icin ben kasmazdim..

Ayni sehirde atanacaksan bir kite deger..ama sen oturuyorsun mersinde..gittin kit diye ankarayi yazdin ya da zonguldağı ya da samsunu antalyayi neyse..direkt eksidesin..kendi sehrinde 657 de kalsan daha iyiydi..kaldi ki kitler yavas yavas ozellesiyor..hep onun tedirginligiyle calismak istemezdim..sonrasinda seni hangi 657 liye verecekelr vs... osur pusur işler..dhmi kazan..git istedigin yere..ama bir baska kit icin ben kasmazdim..