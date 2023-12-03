KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Aralık 2023 21:40
KİT maaşları

Kit maaşları hakkında çalışan bilgi verebilir mi? Dhmi ayırıyorum . Diğer kitlerdeki maaşlar birbirine yakınmı? Suan kitlerde bekar lisans mezunu düz memur maaşı ne kadar ? Ek gelirleri nelerdir bilen bilgi verirse sevinirim. Kit için bir daha hazırlanmaya değermi ona göre başlayacam.


excels
Aday Memur
03 Aralık 2023 21:46

değer, başla.. ocakta tahminen 40a yakın birşey olur. vergiye dilimin büyüdükçe iner.


cartcurt28
Aday Memur
03 Aralık 2023 22:29
Ayni sehirde atanacaksan bir kite deger..ama sen oturuyorsun mersinde..gittin kit diye ankarayi yazdin ya da zonguldağı ya da samsunu antalyayi neyse..direkt eksidesin..kendi sehrinde 657 de kalsan daha iyiydi..kaldi ki kitler yavas yavas ozellesiyor..hep onun tedirginligiyle calismak istemezdim..sonrasinda seni hangi 657 liye verecekelr vs... osur pusur işler..dhmi kazan..git istedigin yere..ama bir baska kit icin ben kasmazdim..
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