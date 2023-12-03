Gündem \ Sohbet ve Tanışma
Editörler : **sude**


03 Aralık 2023 21:41
iş arama
arkadaşlar merhaba ben iş ariyorumda belki arinizdan bana. yardım eden olur

Çok Yazılan Konular

Kelime türetmece oyunu3 Harf Oyunu.slx:)))Sevgili Günlük...Nevi Şahsına MünhasırSon iki harften kelime bulma oyunuGececi tayfa Bir başlıkta ben açayım dedim konu bulamadım yav:)))Kelimenin çağrıştırdığıHiç birinizi sevmiyorum.Sessizlik lütfenAşk Evliliği mi Mantık Evliliği mi?

Sözlük

aldı alacağını uzattı bacağını 1 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 1 Türkiyedeki en değersiz şey 2 can sıkıntısını gideren şeyler 2 allem etmek kallem etmek 1 Kakistokrasi 1 Anokrasi 1 Tüpraş 2 Ağzını şapırdatarak yemek yiyen insan 3 tuvalet kağıdına yatırımın,bist100'e yatırımdan karlı olması 1

Son Haberler

Ayvalık açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldıBatman'da kadın cinayetiEdirne'de otomobille traktör çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıTürk-İş'ten asgari ücret beklentisiBeşiktaş'ın 35. başkanı Hasan Arat oldu

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması