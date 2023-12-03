Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Aralık 2023 22:16
Auzef Görevli Ücretlerini 1 aydır yatırmıyor

Auzef Görevli Ücretleri 1 aydır yatırmadı. Girdik görevimizi yaptık fakat karşılığını alamadık. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor.

Açık öğretim sınav görev ücretler devamlı geç yatıyor.

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