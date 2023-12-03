KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


03 Aralık 2023 22:24
Üniversite Memurluğu Nakil/Tayin Hakkı

İyi akşamlar. Üniversite memurluğu ilerleyen süreçte normal memurluklar gibi tayin hakkına sahip olabilir mi bunla ilgili çalışma var diye gördüm forumda ama ne derece doğru bilmiyorum. Yoksa uzun vadede aynı şekilde istisnalar dışında çakılı kadro olarak mı kalır. Bilgisi olan varsa paylaşırsa memnun oluruz

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