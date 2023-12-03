KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


03 Aralık 2023 23:00
31. Dönem pomem şartları değişir mi ?

Arkadaşlar İnstagram'da egm personel alımları sayfasına mesaj atın Twitterdan önlisans kpss baraj puanının 60'a düşmesi için etkinlik yapsın hepimiz içişleri bakanımıza emniyet genel müdürümüze mesaj atalım belki puanı değiştirebiliriz 2024 de yerel seçimler var seçimlerin hatrı için bir seferlik baraj puanını 60 yapabilirler neden olmasın


Rocky 82
Aday Memur
03 Aralık 2023 23:06

Bu arada ben önlisans mezunuyum Kpss puanım 64.978

Toplam 1 mesaj

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