Kit lerde 3 yıl dolmadan kurum içi tayin

Bir Kit kurumunda çalışmaktayım. Kılavuzda olmamasına rağmen cumhurbaşkanlığı kararına dayanarak 3 yıl dolmadan tayin hakkın yok dendi. Başka kit kurumlarında 3 yıl dolmadan tayin olan var mı yardıma ihtiyacım var.

Bir Kit kurumunda çalışmaktayım. Kılavuzda olmamasına rağmen cumhurbaşkanlığı kararına dayanarak 3 yıl dolmadan tayin hakkın yok dendi. Başka kit kurumlarında 3 yıl dolmadan tayin olan var mı yardıma ihtiyacım var.