Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


03 Aralık 2023 23:04
Kit lerde 3 yıl dolmadan kurum içi tayin
Bir Kit kurumunda çalışmaktayım. Kılavuzda olmamasına rağmen cumhurbaşkanlığı kararına dayanarak 3 yıl dolmadan tayin hakkın yok dendi. Başka kit kurumlarında 3 yıl dolmadan tayin olan var mı yardıma ihtiyacım var.

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