Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


03 Aralık 2023 23:10
DHMİ 2023/2 ataması

2023/2 atamasında teknisyen alımı olur mu, teşekkürler


Teknikk2121
04 Aralık 2023 13:17

Bizde merakla bekliyoruz umarım olur bilgisi olan var mı bu atamada teknisyen alımı olacak mı.?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

PTT'de ki 399'a tabi olanlar da havuz istiyorTCDD özelleştiriliyor mu?DHMİ tazminatDHMİ Çalışanları BurayaKİT yasağı ile ilgiliKİTler de sicil notuEÜAŞ ( elektrik üretim anonim şirketi )görevde yükselme ve unvan değişikliği snv.TCDD yeni yılda giyim yardımıTÜRASAŞKadro tahsisim dışında çalıştırılmam hk.

Sözlük

Deprem 2 Tüpraş 3 avunmak 1 Demarşi 1 İçinden geleni söyle 1 piramit 2 Türkiyedeki en değersiz şey 4 totoloji 1 Bugün olanlar 1 mavili 1

Son Haberler

Vali '5 dakikada da yabancılara kimlik kartı veriliyor' iddiasını yalanladı4 Türk firması "ilk 100 savunma sanayii şirketi" listesindeFaizsiz Masrafsız 25.000 TL Fırsatı!Kurumların yüzde kaç oranında engelli memur çalıştırma zorunluluğu vardır?Türkiye'deki depremlerin sığ olması yıkıcılığı arttırıyor

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuMaaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalımAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması