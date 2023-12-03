Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


03 Aralık 2023 23:31
Geçici görevlendime hakkında

Arkadaşlar Allah rızası için geçici görevlendirme hakkında bilgili biri var mı?


boyka12
Aday Memur
04 Aralık 2023 00:51
Yüksek bir bürokrat yada siyasi bağlantın işini çözer
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