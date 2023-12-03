Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


03 Aralık 2023 23:46
Son

Son 15 dakika yeni bir güne başlamaya...

Çok Yazılan Konular

Son heceden kelime bulma oyunuKelime OyunuSon iki harften kelime bulma oyunuSon iki harften kelime türetmeAşırma olan kelime türetmece oyunuGibisinSevimli kelime oyunları bu forumda paylaşılmış.Satılık yalnızlıkHaybeden KaralamalarKaktüsler de çiçek açar..

Sözlük

tuvalet kağıdına yatırımın,bist100'e yatırımdan karlı olması 1 memurlar.net ücretli üyelik 1 yazım yanlışı 1 dolar 1 maydanoz 2,5 tl 1 kaşıkla verip kepçeyle almak 2 izmir bir başkadır 1 Catering Christmas 2022 1 bir kere bile duymadım 1 insan kurban etme 1

Son Haberler

Memuriyetten atılan memurun kurumda yaptıkları pes dedirttiÖğretmenlerin Gözünden "Öğretmenlik Mesleği, Eğitim ve Eğitim Yönetimi" Anketi4 Aralık 2023'ten önemli gündem başlıklarıTokat'ta yolcu otobüsüne ateş açıldıAyvalık açıklarında 81 düzensiz göçmen kurtarıldı

Editörün Seçimi

Maaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalım2023 kasım ayı enflasyonuAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması