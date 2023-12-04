KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Aralık 2023 04:41
2024 kpss p-3 kurum Avukatlığı için çalışanlar

Merhabalar kpss 2024 lisansa girmeye karar verdim ama kurum avukatları yoğun çalışırlar mı? kurumdan kuruma değişir biliyorum onu söylemeyin. Deneyim varsa paylaşın. Maaşları ne kadar? Yıllık maksimum vekâlet ücreti alacakları ne kadar? Tayin hakları ne durumda. Kurum avukatlığımiçin çalışan arkadaşlar da merak ettiklerini yoruma yazsınlar ki bir meslektaşımız görüp bilgilendirir belki hepimizi

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