Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Aralık 2023 08:04
31. Dönem pomem şartları değişir mi ?

Önlisans mezunuyum Kpss puanım 64.978 baraj puanını seçimlerden dolayı bir seferlik 60 yaparlar mı ?


umter
Aday Memur
04 Aralık 2023 09:11
valla reis zor gibi ama burası türkiye
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEgm Fetö idari soruşturmaEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.es durumundan gih oldumPolis okulunu borçlanma...polislik mi öğretmenlik mi 2024 ocak maaşı ne kadar olur12-36 Çalışma Sistemi Poliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verUzman Mutemet cevaplarsa sevinirim

Sözlük

can sıkıntısını gideren şeyler 2 ek mtv'yi ödememek 5 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 1 allem etmek kallem etmek 1 kaşıkla verip kepçeyle almak 2 togg 6 Bugün olanlar 1 bıkkınlık veren durumlar 2 gerontokrasi 1 Halka Arz 2

Son Haberler

Çalışan emekliye ikramiye ne zaman yatacak?Cumhur ittifakının hedefi 81 ilin tamamını kazanmakAkran zorbalığı müfredata girdiKredi'de %2.39 Faiz Fırsatı!3 ile 'sarı' uyarı: Sağanak yağışa dikkat

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuMaaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalımAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması