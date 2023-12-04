KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Aralık 2023 09:09
Beyoğlu Kaymakamlığı Maliye, iktisat, ekonometri, muhasebe mezunları için ilan

Beyoğlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na KPSS lisans, mezuniyet, ilçe ikamet şartı, ehliyet gibi özel şartlarla muhasebe personeli alınacaktır. Başvurular https://vakifilan.aile.gov.tr/ adresinden yapılacak olup son başvuru tarihi 08.12.2023'tür.


farzımisal
Aday Memur
04 Aralık 2023 09:09

Kamu işçisi kadrosu mevcut ikramiye yol yemek ve sendikal ödemeler gibi yan hakları var.

Toplam 1 mesaj

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