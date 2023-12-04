Güvenlik sorusturma devam ederken tercih yapabilme

Merhabalar üniversite hastanelerin sözleşmeli personel alımların birinde güvenlik sorusturması aşamasındayken veya güvenlik sorusturması bittikden sonra yani sozlesme imzalamadan hakkımızdan feragat edersek,başka bir üniversitenin sözleşmeli personel kadrosuna atanmamizda bir sakınca var mi ? Kpss puanının yanma ihtimali var mı ? Bununla ilgili resmi bir yazı bulamadım.Yardimci olur musunuz ?

Merhabalar üniversite hastanelerin sözleşmeli personel alımların birinde güvenlik sorusturması aşamasındayken veya güvenlik sorusturması bittikden sonra yani sozlesme imzalamadan hakkımızdan feragat edersek,başka bir üniversitenin sözleşmeli personel kadrosuna atanmamizda bir sakınca var mi ? Kpss puanının yanma ihtimali var mı ? Bununla ilgili resmi bir yazı bulamadım.Yardimci olur musunuz ?