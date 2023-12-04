KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


04 Aralık 2023 09:47
Güvenlik sorusturma devam ederken tercih yapabilme
Merhabalar üniversite hastanelerin sözleşmeli personel alımların birinde güvenlik sorusturması aşamasındayken veya güvenlik sorusturması bittikden sonra yani sozlesme imzalamadan hakkımızdan feragat edersek,başka bir üniversitenin sözleşmeli personel kadrosuna atanmamizda bir sakınca var mi ? Kpss puanının yanma ihtimali var mı ? Bununla ilgili resmi bir yazı bulamadım.Yardimci olur musunuz ?

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