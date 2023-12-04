Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Aralık 2023 09:51
E-Sınav Görev Ücreti 478 lira 75 Kuruş

Deneme amaçlı görev aldım. Bi daha da almam sanırım.


hoca7979
Aday Memur
04 Aralık 2023 10:00
puanı cok oldugundan 1 sene normal sınavda cıkmaz
Toplam 1 mesaj

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