KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Aralık 2023 09:54
Büro yönetimi

arkadaslar buro yonetimi puanlari nasil olusur kac kontenjan ayrilir 74.14 puan ile sizce sansim atanma ihtimali varmi burocu arkadaslar fikir alisverisi yapalim

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