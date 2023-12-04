Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Aralık 2023 10:05
Kasım enflasyonu 3.28

TÜİK'in açıkladığıKasım ayı enflasyon rakamları şu şekilde:

Tüketici Fiyat Endeksi, Kasım 2023

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,98, aylık %3,28 arttı

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