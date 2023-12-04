Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han

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04 Aralık 2023 10:05
3.28 ile şu ana kadar kaç oldu

bu işi teknik olarak bilen arkadaşlar var. Kasım ayı 3.28 açıklandığına göre ilk 5 aylık alacağımız zaman oranı ne oldu.


ismail3558
Şef
04 Aralık 2023 10:07

45


Aytaç Serbes
Aday Memur
04 Aralık 2023 10:17

Tam 45, diğer ayda 3.45 gelirse tam 50


3fiskenderunlu.31
Aday Memur
04 Aralık 2023 10:24

Kasım ayı itibariyle yıl sonu enflasyonu = 61.98

Yıl Sonu Enflasyonu : İlk 6 Enflasyon Farkı

1.6198 : 1.1977 = 1.3524 (Tahmini Enflasyon Farkı)

2024 Ocak Zammı X Tahmini Enflasyon Farkı : 2023 Temmuz Zammı

1.15 X 1.3524 : 1.06 = 46.72

Aralık ayı hesaba dahil edilmedi.


Umut0621
Genel Müdür
04 Aralık 2023 10:28
%46.72 oldu aralık dahil değil

Aytaç Serbes
Aday Memur
04 Aralık 2023 10:33

46.72 nin içinde geçen senenin Aralık ayı enflasyonu var oda 1.18 onu duşmeniz gerek, 1.4672/1.0118=


nrttn21
Aday Memur
04 Aralık 2023 10:35
1,45
Aytaç Serbes, 2 saat önce

46.72 nin içinde geçen senenin Aralık ayı enflasyonu var oda 1.18 onu duşmeniz gerek, 1.4672/1.0118=


ice.mann
Aday Memur
04 Aralık 2023 10:39

1,0909x1,0943x1,0475x1,0343x1,0328x1,15(Ocak zammı)/1,06(temmuzda alınan zam) = 1,4492

Yani şu an için gerçek zam 44,92.


umitfatih
Aday Memur
04 Aralık 2023 10:47

Aralık 2022 yi hesaba katıp yanlış yapan arkadaşlar var. Şu an net yüzde 45 ve yüzde 50 olması için aralık ayının 3.50 çıkması lazım.


Oguzlarhan
04 Aralık 2023 10:51

9.49


Kalet
Şube Müdürü
04 Aralık 2023 10:53

45,01 oldu. Yüzde 50 için aralığın yüzde 3,44 gelmesi lazım.


Oguzlarhan
04 Aralık 2023 10:56

9.49, 9.09, 4.75, 3.43, 3.28 birbiriyle çarpılır. Son alınan %6 zam oranına bölünür. ocak %15 zammı ile çarpılır. 1,0949x1,0909x1,0475x1,0343x1,0328/1,06x1,15= 1,45 = %45


muh83
Aday Memur
04 Aralık 2023 10:59

(1,0949x1,0909x1,0475x1,0343x1,0328)/1,06*1,15= 1,4500

Yüzde 45,00 işte bu kadar net. daha neyin hesabı yapılıyor farklı farklı anlamıyorum ki.


123987memur
Aday Memur
04 Aralık 2023 11:00

temmuz : 9.43 ağustos : 9.09 eylül : 4.75 ekim : 3.43 kasım : 3.28 = 29.98 temmuz zammı -6 =23.98 + 15 = 38.98. Hadi kümülatif v.s... yüzde 45 yaparmı


muh83
Aday Memur
04 Aralık 2023 11:07

enflasyon her ayın 3ünde saat 10da açıklanıyor, onu hesaba katmayı unutmuşsun. 38+10-3=45 yapıyor işte bak.

123987memur, 1 saat önce

temmuz : 9.43 ağustos : 9.09 eylül : 4.75 ekim : 3.43 kasım : 3.28 = 29.98 temmuz zammı -6 =23.98 + 15 = 38.98. Hadi kümülatif v.s... yüzde 45 yaparmı


Ahmet Öztürk6161
Aday Memur
04 Aralık 2023 11:08

Seni memur yapan kurumun ... Millet hesaplamış yazmış şu an kesinleşen %45 adam hala 45 olurmu diyor


Arizonalı
Aday Memur
04 Aralık 2023 11:09
temmuz 9,49 ağustos 9,09
ice.mann, 1 saat önce

1,0909x1,0943x1,0475x1,0343x1,0328x1,15(Ocak zammı)/1,06(temmuzda alınan zam) = 1,4492

Yani şu an için gerçek zam 44,92.


Arizonalı
Aday Memur
04 Aralık 2023 11:12
kümülatif her şey dahil şu an 42,65 kardeşim, eğer aralık enflasyonu 5,50 çıkarsa zam tam %50 yapar kesin ve net hesaptır.
123987memur, 1 saat önce

temmuz : 9.43 ağustos : 9.09 eylül : 4.75 ekim : 3.43 kasım : 3.28 = 29.98 temmuz zammı -6 =23.98 + 15 = 38.98. Hadi kümülatif v.s... yüzde 45 yaparmı


ice.mann
Aday Memur
04 Aralık 2023 11:13

Çarpmada sıra farketmez , sadece sitenin haberinde 9,43 yazılmış diye öyleyazdım öyleyse 1,0949*1,0909 olması gerek tabi.

O zaman şu an için 45,02

Arizonalı, 56 dk. önce
temmuz 9,49 ağustos 9,09

governer52
Aday Memur
04 Aralık 2023 11:13

Forumda sözde enflasyon hesaplaması yaparak kendi kafasına göre milletin sinir uçları ile oynayan, milleti kışkırtan 3-5 tane üye var. Emin olun üyelerden eksi almak bu kullanıcıların hoşuna gidiyordur. O nedenle sürekli mesnetsiz saçma yorumlar yapıyorlar maalesef.


ExpertE
Daire Başkanı
04 Aralık 2023 11:14

Şuan %45,02 kesin. Aralık %3,44 gelmesi halinde tam %50'ye tekabül eder. 3,43 ve azı 49,99 şeklinde geriye sarar. Ama 50'nin altında kalan kısım için refah payı adı altında tamamlama yapılması seçim öncesi hiç de şaşırtıcı olmaz. Ancak 50'nin üstüne de asla çıkmaz görünüyor bu şekilde. 55-60 hatta 70 uçan arkadaşlar vardı rüyalarından uyanabilirler, 6 ay öncesinden 45-50 arasıdır altı olmaz üstü de dedik.

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