Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Aralık 2023 10:10
Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50

Aralık ayı enflasyonu son hesabımız olacak, en az 3.50 gerekiyor ki %50 zam olalım. Ha gayret TÜİK diyelim. Ne diyelim. :)


governer52
Aday Memur
04 Aralık 2023 10:17

Aralık ayı enflasyonu 3,45 gelirse % 50 yapıyor. 3,45 gelir mi orası muamma.


Akademik7224
Şube Müdürü
04 Aralık 2023 10:19

O da olur tabi hocam. İnşallah olur.

governer52, 2 saat önce

Aralık ayı enflasyonu 3,45 gelirse % 50 yapıyor. 3,45 gelir mi orası muamma.


3fiskenderunlu.31
Aday Memur
04 Aralık 2023 10:26

Kasım ayı itibariyle yıl sonu enflasyonu = 61.98

Yıl Sonu Enflasyonu : İlk 6 Enflasyon Farkı

1.6198 : 1.1977 = 1.3524 (Tahmini Enflasyon Farkı)

2024 Ocak Zammı X Tahmini Enflasyon Farkı : 2023 Temmuz Zammı

1.15 X 1.3524 : 1.06 = 46.72

Aralık ayı hesaba dahil edilmedi.


Arizonalı
Aday Memur
04 Aralık 2023 10:35
Bu mesaj 10'un üzerinde eksi oy aldığı için gizlenmiştir.
%50 zam almak için aralık ayı ebflasyonu 5,50 gelmeli temmuz 9,49 ağustos 9,09 eylül 4,75 ekim 3,43 kasım 3,28 hesap böyle kümülatif olarak şu ana kadar 33,65+15=48,65-6=(42,65)şu an hak edilen

xyzs
Şef
04 Aralık 2023 10:57

Hangi hesabını düzelteyim bilemedim en iyisi susayim

Arizonalı, 2 saat önce
%50 zam almak için aralık ayı ebflasyonu 5,50 gelmeli temmuz 9,49 ağustos 9,09 eylül 4,75 ekim 3,43 kasım 3,28 hesap böyle kümülatif olarak şu ana kadar 33,65+15=48,65-6=(42,65)şu an hak edilen

nasilolacakbuisler
Genel Müdür
04 Aralık 2023 11:01
Dostum adam provakatör zaten.insanları kışkırtmak için yorum yapıyor.
xyzs, 1 saat önce

Hangi hesabını düzelteyim bilemedim en iyisi susayim


satac123
Şube Müdürü
04 Aralık 2023 11:03

Aralık 3,45 gelirse %50 oluyor.


governer52
Aday Memur
04 Aralık 2023 11:04

Hala enflasyonun kümülatif olarak hesaplandığını bilmeyen arkadaşlar var. Millet aylardır forumda kendini parçalıyor enflasyon nasıl hesaplandığı ile ilgili ama o yorumları okuyup ona göre hesap yapamayan insanlar var maalesef.


ExpertE
Daire Başkanı
04 Aralık 2023 11:15

3,44 tam olarak yeterli oluyo 3,43 ise 49,99 ve geriye saracak bu şekilde tam hesap.


Arizonalı
Aday Memur
04 Aralık 2023 11:15
neyi düzelteceksin, senin hesabın nasıl
xyzs, 1 saat önce

Hangi hesabını düzelteyim bilemedim en iyisi susayim

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