KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Aralık 2023 10:15
Açılan Üniversite memur kadroları için istenen sertifikalar Şaka mı?

Güncel olarak açılmış memur ilanlarında Üniversiteler kadrolar için hem cinsiyet hem de sertifika şartı koymuş. Bu resmen insanlarla alay etmek değil de nedir? Atama bekleyen insanlara yapılan haksızlık nereye kadar devam edecek bilemiyoruz.

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