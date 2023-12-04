Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Aralık 2023 10:25
pomem genel sağlık hakkında
Bel fıtığı çıktı ama ağrı sızı bacağa vuran ağrı yok. MR görüntüsü var. Pomem genel sağlıkta sıkıntı çıkar mı? Bel fıtığı olup genel sağlığa girenler tecrübelerini paylaşabilir mi? Birde genel sağlıkta geçmişe yönelik hastalıklar sorun yaratıyor mu? Girenler tecrübelerini paylaşabilir mi?

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