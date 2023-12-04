Refah payı gelirmi ?

Olağanüstü bir durum olmazsa memur zammı % 49 50 dolaylarında olacak gibi görünüyor.Piyasa verilerinden ve ekonomik beklentilerden bağımsız benim tahminimde %49 küsür olacağı yönünde , gündemi takip eden ve merkez bankası anket sonuçlarını geçmiş dönemdeki tüik verileriyle karşılaştırmış biri olarak kasım ayı enflasyonu noktasal olarak beklediğim gibi çıktı diyebilirim.Önceki dönemlerde % 2 civarı refah paylarına alışmıştık.Yapılan mecburi zamların enflasyonu tetiklediği gibi bir gerçekde var.Bunun yanında emeklilerin temmuz zammında beklediğini alamaması ve maaşlarının aşırı yetersiz kalması gibi bir durumda var.Bu yüzden ocakda öncelik emekliler gibi duruyor bunun işaretleride verildi yanılmıyorsam.Bu yüzden çalışan memurdan kısıp emekliye bir miktar kaydırma mevzusunu forumda konuşanlar daha önce oldu ki bende buna katılıyorum.Benim beklentim toplam zam oranı %49 küsür olacağı ve bu yüzdende cüzi bir refah payı verilerek %50 ye tamamlanağı şeklinde.Çünkü %50 zam yaptık gibi işin birde psikolojik tarafı var. Alacağımız zam hemen hemen belli gerçi ama yüzde 1 yüzde 1 dir.