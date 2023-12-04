Biz Memurlar Salak mıyız acaba ?

Bütün sektörlerde bütün ürünlerde zamlar anında ve gecikeden şaak şaakk diye yapılırken biz niye telafi olsun diye en az 4 ay cepten yiyoruz ? benzine de sadece ocakta ağustosta zam yapılsın! marketlerde aynı şekilde .. Afedersiniz salak mıyız biz biraz ?

Bütün sektörlerde bütün ürünlerde zamlar anında ve gecikeden şaak şaakk diye yapılırken biz niye telafi olsun diye en az 4 ay cepten yiyoruz ? benzine de sadece ocakta ağustosta zam yapılsın! marketlerde aynı şekilde .. Afedersiniz salak mıyız biz biraz ?