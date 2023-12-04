Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Aralık 2023 11:31
Biz Memurlar Salak mıyız acaba ?
Bütün sektörlerde bütün ürünlerde zamlar anında ve gecikeden şaak şaakk diye yapılırken biz niye telafi olsun diye en az 4 ay cepten yiyoruz ? benzine de sadece ocakta ağustosta zam yapılsın! marketlerde aynı şekilde .. Afedersiniz salak mıyız biz biraz ?

MeteAkk
Aday Memur
04 Aralık 2023 11:39
evet öyle

jamett
Şef
04 Aralık 2023 11:42
Devletin şartları bu. Hepimiz bu şartları bilerek memur olduk. Memur olmadan önce hiç birimize zenginlik vaad edilmedi.
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