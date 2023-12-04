Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


04 Aralık 2023 12:16
Halk eğitim merkezinde görev alan kadrolu öğretmenin ek ders ücreti.

merhaba arkadaşlar. kadrolu öğretmenim. okulda 26 saat ders + 6 saat egzersizin var. toplam 32 saat olduğu için, 8 saat de halk eğitimden kurs açacağım. sorum şu, malum son alınan kararla ücretli öğretmen ve usta öğreticilerin girdiği ek derslere %50 zam geldi. Bu artıştan halk eğitimde görev yapan kadrolu öğretmenler de faydalanabiliyor mu? bir diğer sorum, hafta sonu yapılan kurslarda ek dersler %20 artırımlı mı ödenir? teşekkürler


MuaLLim_01
Memur
04 Aralık 2023 13:10

ilk olarak %50 değil %25 zam geldi. ikincisi kamuda çalışanlar ve emekliler bu zamdan faydalanamaz. üçüncüsü de hafta sonu yapılan derslerde gece ücreti ödenir. o nun da hesaplaması maaş katsayısı*150 şeklindedir. kabaca %7 artışa denk gelir.


akbatun
Aday Memur
04 Aralık 2023 13:18
Hocam zam derken her 2 saat 1 saat ek ders düzenlemesinden bahsediyorum. pratikte %50 zamma tekabül ediyor
MuaLLim_01, 1 saat önce

ilk olarak %50 değil %25 zam geldi. ikincisi kamuda çalışanlar ve emekliler bu zamdan faydalanamaz. üçüncüsü de hafta sonu yapılan derslerde gece ücreti ödenir. o nun da hesaplaması maaş katsayısı*150 şeklindedir. kabaca %7 artışa denk gelir.

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