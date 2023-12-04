Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Aralık 2023 12:42
Lütfen çok önemli
4b sözleşmeli olarak atandm bugün (4Aralık) aradılar soruşturman bitti Çarşamba günü gelip sözleşme imzalaman lazm dediker ( 6 aralık) yaşadığım şehirden farklı bir şehire atandm bu süreyi uzatabilir miyim mesela 6 değil 11 Aralıkta gelmek istiyorum diyebilirmiyim ?

AnThea
Aday Memur
04 Aralık 2023 13:03

Ara söyle haftaya pazartesi gelebilirim diye, onlar da o zaman tebligat yollamamız gerekir derler tebligat da muhtemelen 15 gün içinde gelir. Tebligatını alınca gider başlarsın.

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