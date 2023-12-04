Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


04 Aralık 2023 13:03
destek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi
şu anda bir ünide sözleşmeli dedtek personeli olarak görev yapıyorum yh sınıfındayım koruma ve güvenlik görevlisi olarak başka bir kuruma atamam olur mu herhangi bir sorun yaşar mıyım

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