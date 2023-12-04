destek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi

şu anda bir ünide sözleşmeli dedtek personeli olarak görev yapıyorum yh sınıfındayım koruma ve güvenlik görevlisi olarak başka bir kuruma atamam olur mu herhangi bir sorun yaşar mıyım

şu anda bir ünide sözleşmeli dedtek personeli olarak görev yapıyorum yh sınıfındayım koruma ve güvenlik görevlisi olarak başka bir kuruma atamam olur mu herhangi bir sorun yaşar mıyım