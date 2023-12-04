Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Aralık 2023 13:48
Toplu Sözleşmede Müdür farkı

Toplu sözleşmede müdür-müdür yardımcısı ünvanlarına ilave bir puandan bahsedilmişti. Mwvcut duruma göre ne kadarlık bir farka denk gelir ? Değerlendirebilecek olan arkadaş var mı ?


tutkurq
Aday Memur
04 Aralık 2023 14:03

mühendisler için de bir şeyler vardı, sanırım sadece 1. derecelere ufak bir iyileştirme olacak

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