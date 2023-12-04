Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Aralık 2023 14:12
Sağlık Bakanlığı KPSS Atama

Sağlık Bakanlığı ataması ne zaman olacak arkadaşlar. Bilgisi olan var mı.


darkkinght
Aday Memur
04 Aralık 2023 16:11

bekliyoruz hocam branş ne

Toplam 1 mesaj

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