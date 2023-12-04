KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


04 Aralık 2023 14:27
Destek personeli kaç puanla kapatır

Merhaba kpss ortaöğretim p94 72 puanım var 2 üniversiteye başvurdum eskişehir osmangazi (11 kişi alacak) mersin üniversitesi (17 kişi alacak) bunların gelme ihtimali var mı? gelmezse başvurabileceğim başka neler var?


darkkinght
Aday Memur
04 Aralık 2023 16:11

her türlü gelir hocam bekle yedekte olsan gelir kmse başlamıyo yedeklerde çağırılırsın

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