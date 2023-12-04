Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Aralık 2023 14:44
Enflasyon ve Zam Yüzdeleri Toplanmaz Çarpılır

Her enflasyon rakamları açıklandığımda toplama yapan değerli arkadaşlar. Artık yeter pes edin. Kanun, devlet, müşavirler, muhasebeciler, muhtemetler herkes çarpıyor sizde çarpın.

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