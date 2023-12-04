yıllık izin

arkadaşlar selam yanacak 1 günlük iznim var aralığın 15 ine kadar kullanabileceğimizi söylüyor sorumlu kişi, böyle bir durum var mı resmi yazı var mı bana söylediği bu 15inden sonra kullanamazsın diyor

arkadaşlar selam yanacak 1 günlük iznim var aralığın 15 ine kadar kullanabileceğimizi söylüyor sorumlu kişi, böyle bir durum var mı resmi yazı var mı bana söylediği bu 15inden sonra kullanamazsın diyor