Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Aralık 2023 15:53
%50 Zam gelirse

Arkadaşlar merhabalar cahilliğime verin bir soru sormak istiyorum. Şimdi %50 zam gelirse eğer bu oran yüzdelik mi gelecek yoksa seyyanen falan o tarz mı? Bunun hesaplaması nasıl olacak bir önceki zamda seyyanen verdikleri için kafam karıştı. Herkese teşekkür ederim &#128591;


mratanamayan
Aday Memur
04 Aralık 2023 16:01

memursan eğer yazık ülkenin haline


Citizenfour
Aday Memur
04 Aralık 2023 16:11

Bi akıllı sensin zaten bilmediğimizden soruyoruz ki yazmışım oraya ne tatava yapıyosun bilader

mratanamayan, 19 dk. önce

memursan eğer yazık ülkenin haline


Karizmaunl
Şube Müdürü
04 Aralık 2023 16:12

%50 demek, 1 elmanın yarısı, 1 portakalın yarısı, 1 ekmeğin yarısı demektir. %50 zam verilirse bu da maaşının tam yarısı kadar demektir. Kısaca Ocak 15 de alacağın maaş=1 maaş+yarım maaş=1,5 buçuk maaş. Anlamadıysan!


Citizenfour
Aday Memur
04 Aralık 2023 16:13

Bunu biliyorum sadece geçende belli bir kısmını seyyanen olarak verdiler ya o sebepten sordum dostum. Yine bu tarz birşey yaparlar mı acaba diye

Karizmaunl, 8 dk. önce

%50 demek, 1 elmanın yarısı, 1 portakalın yarısı, 1 ekmeğin yarısı demektir. %50 zam verilirse bu da maaşının tam yarısı kadar demektir. Kısaca Ocak 15 de alacağın maaş=1 maaş+yarım maaş=1,5 buçuk maaş. Anlamadıysan!


Karizmaunl
Şube Müdürü
04 Aralık 2023 16:15

Seyyanen yok, seyyaneni unut. Seyyanen 10-15 yılda bir yapılır. Oransal zam yapılacak.

Citizenfour, 7 dk. önce

Bunu biliyorum sadece geçende belli bir kısmını seyyanen olarak verdiler ya o sebepten sordum dostum. Yine bu tarz birşey yaparlar mı acaba diye


Citizenfour
Aday Memur
04 Aralık 2023 16:16

Teşekkür ederim

Karizmaunl, 5 dk. önce

Seyyanen yok, seyyaneni unut. Seyyanen 10-15 yılda bir yapılır. Oransal zam yapılacak.

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