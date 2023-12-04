Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


04 Aralık 2023 16:09
Konsolosluklar

Dostlar konsolosluklar için başvuru yapacağım , hollanda da olmak gerektiği yazıyor ama vize yok , en hızlı nasıl vize alabilirim. ?

Çok Yazılan Konular

2023/6 Sgk ya yerleşenlerGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimTarım bakanlığı koruyucu giyimÇevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri Tayin İşlemleri (Tek Başlık)Kültur ve turizm bakanligi 235 sozlesmeli personel alimi2023 T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Alımı

Sözlük

Ağzını şapırdatarak yemek yiyen insan 4 İçinden geleni söyle 5 kırmızı bülten 1 mavili 1 şifreli bilgisayar 2 sözlüğü canlandırma fikirleri 6 Bugün olanlar 1 avrupada bulunan volkanlar 2 zoser piramidi 1 Kakistokrasi 1

Son Haberler

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısıOtomotiv satışlarında rekor: İlk kez 1 milyonu aştıMardin'de soba patladı: 1 ölü, 2 yaralıİki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıYargıtay: Belgesi olmayan otelde düğün yapılamaz

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuMaaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalımAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması