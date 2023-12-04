Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Aralık 2023 16:11
14 günlük maaş farkı ne kadar olur

Yüzde 50 zamla maası 44 bin olan memurun 14 günlük maas farkı kaç olur


Karizmaunl
Şube Müdürü
04 Aralık 2023 16:13

Maaşına gelecek zammı 30'a böl, 14 ile çarp. Üç aşağı beş yukarı alacağın tutarı hesaplarsın.


Yusuf55tr
Aday Memur
04 Aralık 2023 16:14

Seyyanen zamma temmuz da da fark odemesi yapilmadi


Karizmaunl
Şube Müdürü
04 Aralık 2023 16:18

Soru ile alakası nedir bu cevabın? Temmuzdaki seyyanenin geçerlilik tarihi 15 Temmuz'du, Oransal zammın geçerlilik tarihi 1 Temmuz'du. Oransal zammın fark ödemesi yapıldı. Ocak'ta verilecek zammın geçerlilik tarihi 1 Ocak. 14 günlük fark ödemesi yapılacak.

Yusuf55tr, 6 dk. önce

Seyyanen zamma temmuz da da fark odemesi yapilmadi

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