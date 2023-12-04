KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


04 Aralık 2023 16:53
Pomem Ceza Dosyaları Hk.

18 yaş altı yüz kızartıcı (dolandırıcılık, hırsızlık, zimmet vs.)veya yüz kızartıcı olmayan (uyuşturucu, yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma vs.)suçtan dosyası olup 1 yıl altı hagb alıp soruşturmadan veya ess den elenmeyip meslekte olan tanıdığınız var mı? Hukuken güvenlik soruşturmasının olumsuz olması konusunda esas alınmaması gerektiğini sorun olmaması gerektiğini bende biliyorum. Bana örnek lazım.

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Pomem Güvenlik soruşturmasından eleniyorum konu: Takipsizlik Tahminlerinize göre pomem başvuruları ne zaman alınır31. Dönem pomem şartları değişir mi ?Ailesinde adli sicili olup kazanan tadiginiz var mı(lütfen, lütfen cevaplasın):(((Güvenlik soruşturmasıGüvenlik soruşturması formunda hagb kararını belirtmek gerekli mı?30.dönem genel sağlık, sağlık daire hakk.Hagb polisliğe engel midir?POMEM genel sağlık için önceden26 Dönem ara stajındayım. Sorularınız?

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