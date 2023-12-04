Pomem Ceza Dosyaları Hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Kubil ay
Çok Yazılan Konular
Pomem Güvenlik soruşturmasından eleniyorum konu: Takipsizlik Tahminlerinize göre pomem başvuruları ne zaman alınır31. Dönem pomem şartları değişir mi ?Ailesinde adli sicili olup kazanan tadiginiz var mı(lütfen, lütfen cevaplasın):(((Güvenlik soruşturmasıGüvenlik soruşturması formunda hagb kararını belirtmek gerekli mı?30.dönem genel sağlık, sağlık daire hakk.Hagb polisliğe engel midir?POMEM genel sağlık için önceden26 Dönem ara stajındayım. Sorularınız?
Sözlük
Son Haberler
'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 12 kişinin şirketlerine kayyum atandıDolar günü 28,90 TL'den tamamladıGazze'ye düzenlenen saldırılarda can kaybı 15 bin 899'a yükseldiAvukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi davasında mütalaa açıklandıKaçak kuş pazarına operasyon: 24 gözaltı, 839 yabani kuşa el konuldu
Editörün Seçimi
2023 kasım ayı enflasyonuMaaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalımAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması