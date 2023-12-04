Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Aralık 2023 17:14
Sağlık ess

Sağlık raporu geç gelip eğitim sonu sınavına giremeyenler için 2.eğitim sonu sınavı ne zaman açılır 10 aydır bekliyoruz

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