Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Aralık 2023 17:32
periyodik muayene
periyodik muayenede veya sözleşme yenilemede e nabız geçmişine bakılıyor mu

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