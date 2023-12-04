Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


04 Aralık 2023 18:00
ddwztc
akqndp

Çok Yazılan Konular

2.torba yasa

Sözlük

kaşıkla verip kepçeyle almak 2 Mafia Mamma 2023 1 gerontokrasi 1 avrupada bulunan volkanlar 2 Matematik 1 ek mtv'yi ödememek 4 İçerisi dışarıdan daha güvenli 1 yeni anayasa taslağı 1 Ağzını şapırdatarak yemek yiyen insan 4 zamanda yolculuk 4

Son Haberler

'Şampiyonlar Ligi' karesindeki 12 kişinin şirketlerine kayyum atandıDolar günü 28,90 TL'den tamamladıGazze'ye düzenlenen saldırılarda can kaybı 15 bin 899'a yükseldiAvukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesi davasında mütalaa açıklandıKaçak kuş pazarına operasyon: 24 gözaltı, 839 yabani kuşa el konuldu

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuMaaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalımAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması