nikah gerekçesine izin vermiyorlar

merhaba ben nikah yapıp evleneceğim öncesinde hazırlıklar dışardan gelen misafirler çeyiz vs için 10 günlük izin almak istiyorum yasal yıllık iznim var fakat müdür personel eksikliğinden dolayı izin veremeyeceğini söylüyor bu durumda ne yapabilirim işe gitmezsem nasıl sorunlar yaşarım lütfen hukuki haklarım neler yardımcı olur musunuz

merhaba ben nikah yapıp evleneceğim öncesinde hazırlıklar dışardan gelen misafirler çeyiz vs için 10 günlük izin almak istiyorum yasal yıllık iznim var fakat müdür personel eksikliğinden dolayı izin veremeyeceğini söylüyor bu durumda ne yapabilirim işe gitmezsem nasıl sorunlar yaşarım lütfen hukuki haklarım neler yardımcı olur musunuz