Maaş hesabı enflasyon formülü ?

Bir çok arkadaş enflasyon farkı hesabının nasıl yapıldığını bilmiyor. Şuan ki enflasyon oranlarına göre nasıl hesapladığını ve formülünü açıklayıcı bir şekilde yazabilir mi ?

Bir çok arkadaş enflasyon farkı hesabının nasıl yapıldığını bilmiyor. Şuan ki enflasyon oranlarına göre nasıl hesapladığını ve formülünü açıklayıcı bir şekilde yazabilir mi ?