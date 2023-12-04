Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Aralık 2023 19:04
Maaş hesabı enflasyon formülü ?
Bir çok arkadaş enflasyon farkı hesabının nasıl yapıldığını bilmiyor. Şuan ki enflasyon oranlarına göre nasıl hesapladığını ve formülünü açıklayıcı bir şekilde yazabilir mi ?

thers
04 Aralık 2023 19:06
yazabilirmisiniz ?

mıcheal owen
Şef
04 Aralık 2023 19:13

126,09×1,15=145,0035


firatli_genclik
Genel Müdür
04 Aralık 2023 19:27

1.0949*1.0909*1.0475*1.0343*1.0328:1.06*1.15=1.45 yani şimdilik yüzde 45 muhtemelen önümüzdeki ayla beraber yüzde 48.6 olacaktır.


Emir ka
Şube Müdürü
04 Aralık 2023 19:40
memurlar net ve büyük siteler şuanki zammı 5 aylık enflasyon oranlarının üstüne 15i toplam olarak ekleyerek 42 bulmuş.forumdaki çoğu kişide 15i çarpım olarak eklemiş.hangisi doğru
Toplam 4 mesaj

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