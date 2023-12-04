Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Aralık 2023 19:17
Yaş haddi 58 çıkmalı
yaş haddimiz yaklaştı bu emekli maaşıyla geçiremeyiz.

Android60
Genel Müdür
04 Aralık 2023 19:18

Bizene sen gecinemiyon diye biz niye fazla çalışıyoz


Güneyli55
Aday Memur
04 Aralık 2023 20:05

Ne 58 zi biz 55 karşıyız. Eskisi gibi 52 olmalı. 30 senede yapamadığın okonomik sorunları son üç yı

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