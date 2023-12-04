Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Aralık 2023 19:34
İş değişikliği vergi beyanı

Yıl içerisinde 4b sözleşmeli çalışırken merkezi atama ile kite geçtim. Haliyle vergi dilimi sıfırlandı ve %15 e düştü. Bu iş değişikliğini vergi dairesine bildirmem gerekiyor muydu? İnternette cezası olduğu yazıyor. Bildirmem gerekiyorsa bu saatten sonra nasıl yapmalıyım?

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