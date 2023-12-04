Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


04 Aralık 2023 19:45
Ünvan değişikliği

Selamünaleyküm Veri hazırlama dan imamlığa geçiş de mbsts isteniyormu

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Kurumlararası geçiş4/B li destek personelliyim lütfen çok çok acil cevap ....

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