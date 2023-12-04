Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


04 Aralık 2023 20:02
Martılara simit atanlar

Martılar denizlerin sokak çocuğudur

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