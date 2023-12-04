2024 Ocak isteğe bağlı iller Arası tayin

süreç nasıl işliyor bilenler yorum yapabilir mi? ne zaman boş kadrolar belli olur? başvuru süreci ne kadar olur ve sonuçlanma ne zamanı bulur?

süreç nasıl işliyor bilenler yorum yapabilir mi? ne zaman boş kadrolar belli olur? başvuru süreci ne kadar olur ve sonuçlanma ne zamanı bulur?