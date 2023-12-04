sağlık bakanlığı ataması

Arkadaşlar sizce aralıkta 3. alımı açıklarlar mı? İkincisi sizce aile yanı mı yoksa başka bir şehir mi? Lütfen mantıklı açıklamalar yapın. Yorum yapmak için yapmayın.

Arkadaşlar sizce aralıkta 3. alımı açıklarlar mı? İkincisi sizce aile yanı mı yoksa başka bir şehir mi? Lütfen mantıklı açıklamalar yapın. Yorum yapmak için yapmayın.