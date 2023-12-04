Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Aralık 2023 20:33
sağlık bakanlığı ataması
Arkadaşlar sizce aralıkta 3. alımı açıklarlar mı? İkincisi sizce aile yanı mı yoksa başka bir şehir mi? Lütfen mantıklı açıklamalar yapın. Yorum yapmak için yapmayın.

Çok Yazılan Konular

2024 Ocak Tayin Hakkında Önemli BilgiAcil yardımZorunlu geçici görevlendirmeLisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Diyarbakirr hastanelereş durumu tayiniAralıkta Promosyon bankkart liranın 2. TaksitiAdli tıp kurumu kararları ve raporları dosyalarla alakasız ...doğru dürüst okumadan yazılmış mantıks2023 istifa sonrası geri dönüş Gözden Alınan Çürük Raporu Sağlık Teknikerinin Memuriyetine Zarar Verir mi

Sözlük

web sitelerindeki parti reklamları 1 avunmak 1 Detachment 2011 1 Fall Into Winter 2023 1 sözlüğü canlandırma fikirleri 6 unutamamak 3 gıda güvenliği 1 Zerengökçe 1 Ağzını şapırdatarak yemek yiyen insan 4 Türkiyedeki en değersiz şey 4

Son Haberler

Hablemitoğlu davasında ara karar açıklandıTÜRK-İŞ'ten 'Asgari Ücret teklifi netleşti' iddialarına yalanlamaTır ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölüKızına bıçakla saldıran damadı ve damadının kardeşini vurduİletişim Başkanlığı, Erdoğan-Al Sani görüşmesine ilişkin açıklama yaptı

Editörün Seçimi

2023 kasım ayı enflasyonuMaaş Yattı Elde ne kaldı :)2023 Kasım maaşlarımızı yazalımAlım gücünüz 2 yıl öncesine nazaran değişti mi?2024 ocak zammı memurun alım gücünü nasıl etkiler?3. Merkezi alımMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Lisans mezunu 3600 lü hemşireye 7500 lira emekli maaşı !Chp nin yeni genel başkanı özgür özel oldu.Panikatak ve Nefes Daralması